금융위, NH투자증권 종투사 지정…"IMA 업무 가능"

금융위원회가 NH투자증권 NH투자증권 close 증권정보 005940 KOSPI 현재가 34,200 전일대비 1,800 등락률 +5.56% 거래량 973,685 전일가 32,400 2026.03.18 15:20 기준 관련기사 대신 "증권사 1분기 어닝서프라이즈 기대…NH·삼성 목표주가 상향" [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 전 종목 시세 보기 을 종합투자계좌(IMA) 업무를 할 수 있는 종합금융투자사업자로 지정했다.

금융위는 18일 오후 정례회의를 열고 NH투자증권에 대해 자기자본 8조원 이상의 종금사 지정을 심의·의결했다고 밝혔다.

금융위는 NH투자증권이 자기자본, 인력과 물적 설비, 내부통제 장치, 이해상충 방지체계 등 법령상 요건을 모두 갖춘 것으로 판단했다.

이번 지정으로 IMA 업무가 가능한 종금사는 3곳으로 늘었다.

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금융위 관계자는 "종금사의 IMA 업무로 모험자본 공급 등 기업의 다양한 자금수요에 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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