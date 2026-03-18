금융위원회가 NH투자증권 NH투자증권 close 증권정보 005940 KOSPI 현재가 34,200 전일대비 1,800 등락률 +5.56% 거래량 973,685 전일가 32,400 2026.03.18 15:20 기준 관련기사 대신 "증권사 1분기 어닝서프라이즈 기대…NH·삼성 목표주가 상향" [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 을 종합투자계좌(IMA) 업무를 할 수 있는 종합금융투자사업자로 지정했다.


금융위, NH투자증권 종투사 지정…"IMA 업무 가능"
AD
원본보기 아이콘

금융위는 18일 오후 정례회의를 열고 NH투자증권에 대해 자기자본 8조원 이상의 종금사 지정을 심의·의결했다고 밝혔다.

금융위는 NH투자증권이 자기자본, 인력과 물적 설비, 내부통제 장치, 이해상충 방지체계 등 법령상 요건을 모두 갖춘 것으로 판단했다.


이번 지정으로 IMA 업무가 가능한 종금사는 3곳으로 늘었다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

월 400만원에도 500명 대기…"김씨도 거기 들어갔다며? 완전 집 같대"[웰다잉 설계하는 금융]② 월 400만원에도 500명 대기…"김씨도 거기 들어갔...
AD

금융위 관계자는 "종금사의 IMA 업무로 모험자본 공급 등 기업의 다양한 자금수요에 대응해 나갈 것"이라고 말했다.


박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈