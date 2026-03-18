전략산업 연계 공공기관 유치 본격화



경남 창원특례시는 18일 시청 제3 회의실에서 정부의 공공기관 2차 이전에 선제적으로 대응하고 전략적 유치 활동을 본격 추진하기 위해 「창원시 공공기관 유치위원회 출범식」을 열었다.

창원특례시, 공공기관 2차 이전 대응 ‘공공기관 유치원회’ 출범. AD 원본보기 아이콘

이번 출범식에서는 창원시의 공공기관 유치에 대한 의지를 결집하고, 2026년 추진계획을 공유하는 한편 향후 유치 전략에 대한 심도 있는 논의가 진행됐다.

공공기관 유치위원회는 경제계·학계·산업계·연구기관·시의원 및 관계 공무원 등 22명의 전문가로 구성돼 향후 공공기관 유치 전략 자문과 정책 제언 등을 통해 시의 유치 활동을 체계적으로 지원할 예정이다. 또한 이날 위원회는 효율적인 운영과 민·관 협력 강화를 위해 공동위원장을 선출했다.

출범식에서는 지역 전략산업과 연계 효과가 높은 기관을 중심으로 경상남도와 창원시가 공통으로 필요성을 공유하는 핵심 타깃 기관을 선정하고, 정부 정책 방향에 부합하는 선제적이고 체계적인 유치 활동을 강력히 추진하기로 뜻을 모았다.

공동위원장으로 선출된 최재호 창원상공회의소 회장은 "창원시의 강점을 바탕으로 공공기관 유치를 적극적으로 추진하고, 위원회 중심의 전략적 활동을 통해 구체적인 성과 창출에 기여하겠다"며 "지역경제 활성화와 국가 균형발전에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.

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장금용 창원특례시장 권한대행은 "창원시는 탄탄한 산업 기반과 우수한 정주 여건을 갖춘 공공기관 이전의 최적지"라며 "정부의 공공기관 이전 정책에 적극적으로 대응하고 관계기관과의 협력을 강화해 가시적인 공공기관 유치 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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