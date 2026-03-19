몽베스트, ITI 6년 연속 ‘3스타’…글로벌 품질 경쟁력 입증

2021년부터 6년 연속 수상을 통해 변함없는 품질 신뢰도 객관적 증명

법적 기준 넘어선 ‘1+CARE’ 품질 시스템으로 미세플라스틱 등 선제적 관리

프리미엄 생수 브랜드 '몽베스트'가 국제식음료품평원(ITI) 주관 '2026 ITI 국제식음료품평회'에서 최고 등급인 '3스타'를 수상했다. 이로써 몽베스트는 2021년부터 2026년까지 6년 연속 최상위 등급을 획득하며 세계 시장에서 변함없는 품질과 물맛을 인정받았다.

ITI 국제식음료품평회는 벨기에 브뤼셀에서 열리며, 세계 각국의 미각 전문가 약 200명이 블라인드 테스트를 통해 제품의 첫인상·시각·후각·미각·최종 감각 등 5개 항목을 정밀 평가한다. 몽베스트는 이번 심사에서 종합 90점 이상의 높은 점수를 기록하며, 6년 연속 글로벌 전문가들의 입맛을 사로잡는 데 성공했다.

이러한 성과는 몽베스트의 독자적인 '1+CARE' 품질관리 시스템이 일궈낸 결실이다. 1+CARE는 법정 기준에 추가적인 관리(+1)를 더한다는 철학 아래, 국가 표준보다 엄격한 내부 기준과 24시간 모니터링 시스템을 가동한다. 특히 법적 의무가 아님에도 자발적으로 도입한 '3중 필터 청정에어' 및 '정제수 세척' 이중 공정을 통해 미세입자와 이물질 관리를 선제적으로 강화하고 있다.

이외에도 몽베스트는 NSF International, FSSC 22000, ISO 9001 등 공신력 있는 글로벌 인증을 통해 세계적 수준의 안전성을 전방위적으로 입증해 왔다.

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몽베스트 관계자는 "6년 연속 ITI 3스타 수상은 '한 번 더 보살핀다'는 1+CARE 철학이 국제적 기준으로 검증받았음을 의미하며, 앞으로도 프리미엄 생수의 엄격한 품질 기준을 고수하며 소비자 신뢰에 보답할 것"이라고 말했다.

lshb01@asiae.co.kr



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