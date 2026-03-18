방탄소년단 '스윔' 뮤직비디오 티저. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 신곡 '스윔(SWIM)' 일부를 공개했다.

방탄소년단은 18일 공식 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 채널에 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔' 뮤직비디오 티저를 게재했다. 이번 영상을 통해 곡의 멜로디를 처음 공개하며 3년 9개월 만의 복귀 기대감을 높였다.

티저 영상은 한 여성이 빈 박물관 안으로 급히 달려와 전시 공간을 둘러보는 장면으로 시작한다. 이어 여성은 커다란 배 모형 앞에 멈춰 서 한동안 시선을 떼지 못한다. 주변 조명이 차례로 꺼지고 모형이 스포트라이트를 받으면 화면은 윤슬이 반짝이는 바다로 바뀐다. 잔잔한 파도 위로 'SWIM'이라는 글자가 등장하며 영상은 마무리된다.

연출은 타누 무이노 감독이 맡았다. 그는 정국의 '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)' 뮤직비디오를 비롯해 포스트 말론, 도자 캣, 두아 리파 등 해외 가수와 협업했다.

방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 신보 '아리랑'을 발매한다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡은 이번 앨범은 방탄소년단의 정체성과 보편적인 감정을 다룬다. 타이틀곡 '스윔'은 업비트한 얼터너티브 팝 장르다. 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래에 담았다. RM이 작사 전반을 맡아 지금의 방탄소년단이 생각하는 바를 녹였다.

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방탄소년단은 복귀 이후 활발한 활동을 펼친다. 오는 21일 오후 8시 광화문광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최한다. 이어 24일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 협업해 미국 뉴욕에서 '스포티파이 X BTS: 스윔사이드'를 연다. 이날 방탄소년단은 현지 팬들을 만나 신곡 무대를 선보일 계획이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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