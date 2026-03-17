"GPU 도입·국산 NPU 성장 투트랙 전략"



배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(오른쪽)이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 국민성장펀드 'K-엔비디아 프로젝트' 민관 합동간담회에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.17 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

대한민국을 세계 인공지능(AI) 3대 강국으로 도약시키기 위해 정부가 향후 5년간 AI·반도체 분야에 총 50조원의 자금을 투입한다. 올해엔 총 10조원 규모로 투자할 계획으로, 'K-엔비디아' 육성에 적극 나선다는 전략이다.

과학기술정보통신부와 금융위원회는 17일 오후 프레스센터에서 한국산업은행 회장, 국내 AI 반도체 기업 대표와 함께 국민성장펀드 'K-엔비디아 육성 프로젝트' 추진을 위한 민관 합동 간담회'를 개최했다.

배경훈 부총리는 "오늘은 부총리가 된 이후 두 번째로 역사적인 날"이라면서 "지난해 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 26만장을 도입했는데 우리나라가 글로벌 AI 시장 생태계에서 승부를 보려면 대규모 GPU 도입은 물론 국내 NPU 시장이 성장하는 '투트랙' 전략을 잘 만들어야 한다"고 말했다.

배 부총리는 "한국이 저전력이면서도 높은 사양의 NPU를 글로벌 시장에 보급하기 위해서는 투자가 수반돼야 하는데 오늘 국민성장펀드를 통해 대규모 투자를 할 수 있게 돼 굉장히 감개무량하다"면서 "우리나라가 AI 3대 강국으로 갈 수 있는 기반을 만들어 가고 있다"고 언급했다.

이어 "AI 3대 강국으로 도약하기 위해선 AI 반도체가 기본이 돼야 하고, 이를 기반으로 AI 모델 서비스들이 잘 만들어지는 전략을 대한민국이 차곡차곡 하나씩 쌓아 올려 나가야 한다"면서"지금 시점에서 투자가 굉장히 중요하며, AI 강국 목표 실현을 위해 정부도 물심양면 지원할 것"이라고 강조했다.

배 부총리 "AI 반도체 기본…투자 중요"

현재 글로벌 AI 반도체 시장은 특정 기업에 대한 의존도가 매우 크며, 그래픽처리장치(GPU)의 막대한 전력 소비량과 운용 비용 등으로 인해 폭발적인 AI 서비스 수요 대응에도 한계가 있는 상황이다.

이에 과기정통부는 AI 추론 시장에 발맞춰 저전력·저비용 NPU(신경망처리장치)를 중심으로 단기에 집중 육성하는 한편, 미래 시장을 선도할 AI 반도체 산업역량을 단계적으로 확보해 나가기 위한 'AI반도체 산업 도약 전략'을 지난해 12월 발표했다.

과기정통부는 국산 AI 반도체의 설계와 생산을 지원하는 이른바 'K-엔비디아 육성' 프로젝트를 발굴해 금융위에 제안했으며, 금융위는 지난 12월 이 제안을 포함한 국민성장펀드 1차 메가프로젝트 7건을 선정·발표했다.

이억원 금융위원장은 "AI 산업은 초기 인프라 구축 단계의 대규모 투자뿐만 아니라 운영 과정에서의 주기적인 하드웨어 업그레이드, 시장 확산에 따른 단계적 스케일업 투자까지 장기간의 자금 투입이 필요한 분야"라며 "금융위는 민간 자금과 연계한 국민성장펀드를 통해 AI와 반도체 분야에 향후 5년간 50조 원 규모로, 올 한해에만 약 10조 원 규모로 장기 인내자본을 공급하겠다"고 약속했다.

17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 국민성장펀드 'K-엔비디아 프로젝트' 민관 합동 간담회에서 이억원 금융위원장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 박상진 산업은행 회장, AI 반도체 기업 5사 대표 등 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 2026.3.17 조용준 기자 원본보기 아이콘

이날 간담회에서 과기정통부는 AI반도체 산업 생태계와 저전력·고효율의 국산 NPU 산업 육성 계획을 발표했다. 박태완 정보통신산업정책관은 "AI반도체 시장의 패러다임이 범용성에서 효율성(저전력, 저비용)으로 옮겨가고 있다"면서 "국내 NPU 기술 혁신이 글로벌 시장 주도권 확보라는 실질적 성과로 연결되기 위해서는 대규모 자본 투입이 필수적이며, 이를 위해 국민성장펀드와의 연계를 통한 집중 투자가 뒷받침돼야 한다"고 했다.

금융위는 AI 분야에 대한 민간 투자의 선순환을 유도하고 국내 AI 기업들이 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 안정적으로 도약할 수 있도록, 초기 인프라 구축 단계, 운영 단계, 유지 단계별 투자 전략과 함께 올해 AI와 반도체 분야에 총 10조원 규모로 투자할 계획임을 밝혔다.

AI 반도체 기업 대표들은 초저전력·고성능 차세대 NPU 제품 기술개발 로드맵을 소개했다. 국내 AI 반도체 기업으로는 리벨리온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 딥엑스, 모빌린트 등 5개사가 참석했다.

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박상진 한국산업은행 회장은 "산업은행은 정책금융기관으로서 그간 국내 AI 반도체 기업에 대한 초기 직접투자와 지속적인 후속 투자를 통해 산업 생태계 조성에 노력해 왔다"며 "앞으로도 국민성장펀드를 비롯한 다양한 금융수단을 활용해 유망 AI 반도체 기업에 대한 과감한 투자와 함께 팹리스·파운드리·패키징에 이르기까지 밸류체인 전반을 집중 지원해 나가겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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