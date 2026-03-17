부산항 방문 화물차주 대상 5등급 화물차량 단속 안내·저공해 조치 지원사업 등 홍보

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 17일 '부산항 신항 북 컨테이너 화물차 휴게소'에서 항만 미세먼지 저감을 위한 제7차 계절관리제 홍보에 나섰다.

부산항만공사는 17일 '부산항 신항 북 컨테이너 화물차 휴게소'에서 제7차 미세먼지 계절관리제 이행을 위한 관계기관 합동 캠페인을 개최했다. BPA 제공 AD 원본보기 아이콘

정부는 매년 12월에서 이듬해 3월까지 미세먼지 집중관리를 위해 계절관리제를 운영 중으로, 지난 12월 1일부터 제7차 미세먼지 계절관리제가 시행 중이다.

이번 행사는 제7차 계절관리제 홍보를 위해 부산항만공사와 부산지방해양수산청, 낙동강유역환경청, 남해지방해양경찰청, 부산시가 함께 참여했다.

이날 행사에 참여한 5개 기관은 신항 화물차 휴게소를 방문하는 부산항 이용 화물차주를 대상으로 5등급 차량 운행 제한 단속 시행, 노후 차량 저공해 조치 지원사업 등 정부와 지자체의 미세먼지 저감 정책을 홍보했다.

부산항만공사는 작년 11월 부산지방해양수산청, 낙동강유역환경청, 남해지방해양경찰청, 부산시와 마산·울산지방해양수산청, 울산항만공사, 울산시와 '항만지역 등 대기질 개선을 위한 업무 협약'을 체결하고 항만 인근 지역의 미세먼지 등 대기질 개선을 위한 상호 협력체계를 구축했다.

7차 미세먼지 계절관리제 홍보 캠페인은 지난해 12월 15일 부산항 북항 인근에 위치한 용당 내트럭하우스에서 합동 홍보행사을 개최한 이래 이번이 두 번째이다.

부산항만공사는 계절관리제 이행을 위해 매년 자체 추진계획도 수립해 이행해 오고 있다. 지난 12월 1일부터 시행 중인 7차 미세먼지 계절관리제 이행을 위한 세부 계획의 주요 추진 내용으로는 분진성 화물 취급부두 정기점검, 관계기관 합동 캠페인 개최 등 항만지역 내 미세먼지 저감을 위한 노력이 있다.

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부산항만공사 송상근 사장은 "이달 말 종료되는 제7차 미세먼지 계절관리제 기간 중 총력 대응을 통해 항만 대기질 개선과 항만근로자와 지역주민의 건강 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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