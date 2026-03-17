"우린 여전히 한국 촌놈"…BTS '아리랑' 제작기 27일 공개
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BTS 다큐멘터리 '더 리턴'. 넷플릭스 제공
그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 작업기를 담은 다큐멘터리 예고편이 공개됐다.
17일 오전 방탄소년단 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴(BTS: THE RETURN)'의 트레일러 영상이 올라왔다. 이번 영상은 방탄소년단의 과거와 현재, 미래를 조명하는 구성으로 제작됐다. 지난 월드투어 장면과 멤버들의 전역 현장, 미국 로스앤젤레스(LA)에서 진행한 송라이팅 세션 등 신곡 작업을 하는 모습이 담겼다.
멤버들은 영상을 통해 오랜만의 컴백을 앞둔 고민과 심경을 가감 없이 드러냈다. 이들은 "유행하는 것들이 달라지고 계속 똑같은 것을 할 순 없다"며 "변화를 주려면 지금밖에 없다"고 말했다. 또한 "우리가 여전히 한국에서 온 촌놈이라는 사실"이라며 자신들의 정체성과 시작점을 되짚었다. 이는 팀의 뿌리를 돌아본다는 이번 신보의 주요 테마와도 맞닿아 있다. 평범한 하루를 즐기는 일상 속 영감이 음악에 어떻게 녹아들었을지에 대한 서사도 포함됐다.
특히 이번 트레일러는 한국 전통 민요인 '아리랑'을 배경 음악으로 삽입해 시각과 청각적 몰입도를 높였다. '아리랑'의 선율 위로 "당연하게 돌아와야 할 곳에 왔다고 생각한다"는 내레이션이 어우러져 방탄소년단의 새로운 활동에 대한 기대를 키운다. 일곱 멤버가 한 공간에 모여 아이디어 회의를 하고 녹음과 촬영을 진행하는 장면은 이들의 협업 과정을 구체적으로 보여준다.
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'BTS: 더 리턴'은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 연출은 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독이 맡았다. 응우옌 감독은 넷플릭스 다큐멘터리 '더 그레이티스트 나이트 인 팝(The Greatest Night in Pop)'을 통해 2025년 그래미 어워드 '베스트 뮤직 필름' 부문과 프라임타임 크리에이티브 아츠 에미 시상식 3개 부문에 후보로 지명된 바 있는 연출자다.
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