인천항만공사(IPA)는 인천 신항 1-2단계 컨테이너 부두의 상부 공사를 시작했다고 17일 밝혔다.

이 부두는 인천항 최초이자 국내 두번째로 도입되는 완전자동화터미널로, 선박에서 컨테이너를 싣고 내리는 과정부터 장치장 이송과 적치 등 부두 내 모든 작업이 원격·무인 자동화시스템으로 운영된다.

IPA는 27개월간 자동화 장비 레일 설치, 야드 포장, 전력 공급 인프라 등 기반 시설을 구축한다. 앞서 2021년 시작된 부두 하부 공사는 공정률 99% 수준으로 오는 4월 준공을 앞두고 있다.

인천 신항 1-2단계 컨테이너 부두 조감도. 인천항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

IPA는 운영사의 하역 장비와 건축 시설 공사까지 마친 뒤 2028년 하반기 터미널을 개장한다는 계획이다.

6727억원을 들여 조성 중인 이 부두는 4000TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분)급 3개 선석(1개 선석 추가 예정) 규모로 연간 물동량 138만TEU를 처리할 수 있다. 컨테이너 장치장에는 국내 최초로 'U자' 모양의 통행로를 만들어 동선 효율성을 높이는 배치를 국내 최초로 적용한다.

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IPA 관계자는 "2035년에는 인천항 컨테이너 물동량을 550만TEU까지 처리할 계획이어서 신항의 화물 처리 중요성이 매우 크다"며 "자동화 시스템으로 안전성은 물론 생산성도 크게 향상될 것"이라고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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