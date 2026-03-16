조일알미늄(주)(회장 이영호)이 지난 13일 경산시 진량읍 조일알미늄 본사에서 '나눔명문기업' 가입식을 진행하고 지역사회 나눔 실천에 동참한 것으로 알려졌다.

이날 가입식에는 조일알미늄 이영호 회장과 신홍식 대구사회복지공동모금회 회장 및 관계자들이 참석했으며, 조일알미늄은 1억원을 기부하며 대구 나눔명문기업 26호이자 전국 690호 회원으로 이름을 올렸다.

(왼쪽부터)강주현 대구사회복지공동모금회 사무처장, 신홍식 대구사회복지공동모금회 회장, 이영호 조일알미늄(주) 회장, 남돈 조일알미늄(주) 상무이사가 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

특히, 조일알미늄 이재섭 명예회장은 과거 대구 아너 소사이어티 97호로 가입한 바 있어 기업과 개인이 함께 기부하는 모범적인 나눔 문화를 확산하는 데 기여해왔다.

조일알미늄은 1934년 환산 전기 백화점 설립을 모태로 시작해 국내 알루미늄 압연 산업을 이끌어 온 기업으로, 오랜 기간 지역사회와 함께 성장해왔다. 특히 대구상공회의소 사회공헌협의회를 통해 매년 꾸준한 기부를 이어오고 있다.

조일알미늄 이영호 회장은 "기업의 성장에는 지역사회의 도움이 큰 역할을 했다"며 "앞으로도 지역과 상생하며 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 될 수 있도록 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

신홍식 대구사회복지공동모금회 회장은 "오랜 시간 지역사회 나눔에 앞장서 온 조일알미늄이 나눔명문기업에 동참해 주셔서 감사드린다"며 "기업의 나눔이 지역사회에 따뜻한 변화를 만드는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

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나눔명문기업은 사회복지공동모금회가 운영하는 기업 고액기부 프로그램으로, 1억원 이상 기부하거나 5년 이내 기부를 약정한 기업이 가입할 수 있는 대표적인 기업 나눔 프로그램이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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