"사고 시간 군 사격 이뤄졌는지 파악 중"

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 게티이미지뱅크 AD 원본보기 아이콘

군 사격장 인근 놀이터에서 놀던 초등학생이 탄두로 추정되는 물체에 맞아 다치는 사고가 발생해 군 당국이 경위 파악에 나섰다.

16일 연합뉴스에 따르면 이날 오후 4시 3분께 대구 북구 한 놀이터에서 놀던 초등학생 A양이 탄두로 추정되는 물체에 목 아래 부위를 다쳤다는 신고가 접수됐다. A양은 병원으로 옮겨져 신체에 박힌 해당 물체를 제거한 뒤 귀가했으며 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

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군 당국은 사고가 발생한 장소에서 직선거리로 1.5㎞ 떨어진 곳에 군 사격장이 있으며 이날 사격 훈련이 이뤄진 것으로 파악했다. 군 관계자는 "사고 시간에 군 사격이 이뤄졌는지 등 정확한 경위를 파악하고 있다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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