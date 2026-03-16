법원 "증거 확보에 혐의 인정했다"

상가건물 여자 화장실에서 여성을 상습적으로 불법 촬영한 남성이 경찰에 체포됐으나 법원이 구속영장을 기각하며 풀려났다.


16일 연합뉴스에 따르면 경기 화성동탄경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 등 이용촬영 및 성적 목적 다중 이용장소 침입 혐의로 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다.

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 아시아경제DB

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

A씨는 지난 10일 오전 11시 20분께 화성시의 한 상가 건물 여자 화장실에서 휴대전화로 여성 B씨의 신체를 촬영한 혐의를 받고 있다. 해당 건물 내 직장에서 근무 중인 A씨는 당시 B씨가 있던 칸의 옆 칸에서 불법 촬영을 하다가 발각됐던 것으로 전해졌다. 신고받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.


경찰 수사 과정에서는 A씨가 같은 화장실 천장에 소형 카메라를 설치해 작동시켰던 정황도 드러났다. A씨는 이 카메라 주변에서 앱을 이용해 장비를 원격 조정하는 방식으로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

경찰은 B씨 외 여러 여성이 A씨로부터 불법 촬영 피해를 본 정황 등을 확인하고, 체포 이튿날인 지난 11일 A씨에 대해 구속영장을 신청했다. 그러나 법원은 범행 관련 증거가 확보됐고 A씨가 혐의를 인정하고 있다는 이유로 구속영장을 기각했던 것으로 전해졌다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

하루 7억5000만원씩 쓸어 담은 전쟁속 승자…韓기업의 '천재적 전략'이었나 하루 7억5000만원씩 쓸어 담은 전쟁속 승자…韓기...
AD

경찰 관계자는 "A씨가 범행에 사용한 장비 등을 포렌식 해 여죄가 있는지 살피고 있다"며 "A씨에 대해 다시 신병 처리 절차를 밟을 가능성도 염두에 두고 있다"고 말했다.


허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈