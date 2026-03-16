"국경 인근 대규모 완충지대 조성"

이스라엘 지상군이 친이란 무장정파 헤즈볼라 핵심 목표물을 겨냥한 '표적 지상 작전'에 돌입했다.

이스라엘군은 16일(현지시간) 레바논 국경 동쪽에 투입된 제91사단이 지난 주말부터 기습적인 수색 작전을 시작했고 작전 과정에서 교전을 통해 헤즈볼라 대원도 사살했다고 밝혔다.

이번 작전은 이달 초 중동 상황 여파로 시작된 헤즈볼라 공격에 대응해 국경 인근에 대규모 완충지대를 조성하기 위한 조치라고 이스라엘군은 설명했다. 이스라엘군 대변인은 "이번 작전은 테러 기반 시설을 파괴하고 테러리스트를 소탕해 위협을 제거하기 위한 것"이라며 "이스라엘 북부 주민을 위한 추가적인 안전망을 구축할 것"이라고 강조했다.

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헤즈볼라는 미국과 이스라엘의 공습으로 이란의 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이가 사망하자 이란의 편에서 참전을 선언하고 이스라엘을 공격해왔다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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