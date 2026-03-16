이스라엘 공군 AD 원본보기 아이콘

이스라엘군이 이란 최고지도자였던 아야톨라 알리 하메네이의 전용기를 파괴했다고 16일(현지시간) 밝혔다.

이스라엘 공군은 이날 엑스(X)를 통해 "(이란 수도) 테헤란 메흐라바드 공항을 공습해 이란 테러 정권의 수장 하메네이가 사용하던 전용기를 파괴했다"고 발표했다.

이스라엘 공군은 "이 항공기는 하메네이를 비롯해 정권 고위 관료와 군 수뇌부들이 국내·외 이동 시 상시 사용해 왔다"고 설명했다.

이 항공기가 군사적 조율과 해외 군수 물자 및 전략 부품 조달 등을 위한 비밀 비행에도 활용됐다고 주장하기도 했다. 공군은 "전용기 파괴로 이란 지도부와 동맹국 간 공조 체계에 심각한 차질이 빚어질 전망"이라며 "이스라엘군은 이란 항공기 파괴로 이란 정권의 지휘 통제 능력과 군사적 재건 역량을 현저히 약화했다"고 자평했다.

AD

앞서 하메네이는 개전 첫날인 지난달 28일 미국과 이스라엘의 폭격으로 사망했다. 이란은 최근 차남 아야톨라 모즈타바 하메네이를 새 최고지도자로 선출했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>