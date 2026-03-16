2026 김천김밥축제에서 만나요!

경북 김천시는 김천김밥축제 캐릭터 '꼬달이'의 활성화와 창의적인 기념품 발굴을 위해 「2026 김천김밥축제 캐릭터 꼬달이 기념품 공모전」을 개최한다고 밝혔다.

「2026 김천김밥축제 캐릭터 꼬달이 기념품 공모전」 포스터/김천시 제공 AD 원본보기 아이콘

공모 기간은 3월 12일부터 5월 15일까지이며, 기념품 제작·납품 능력을 갖춘 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 공모 주제는 '김천김밥축제 캐릭터 꼬달이를 활용한 기념품'으로, 공모 분야는 ▲문구·사무용품 ▲생활소품 ▲패션잡화 ▲디지털·가전 ▲디자인 소품 ▲토이·취미 용품 총 6개 분야로 나누어진다.

김천시는 접수된 출품작을 대상으로 전문가 심사(80%)와 일반인 심사(20%)를 거쳐 총 6개의 작품을 선정하고, 수상자에게는 상장과 함께 최우수상 300만원 등 총 1000만원 규모의 시상금을 수여할 계획이다. 수상작은 「2026 김천김밥축제」 기념품으로 활용될 예정이며, 향후 김천시가 운영하는 관광기념품 판매점 또는 위탁판매점 등에서도 판매할 예정이다.

박미정 관광정책과장은 "이번 공모전을 통해 관광객들에게 소장 가치가 높은 차별화된 기념품을 선보임으로써, 김천김밥축제 캐릭터 꼬달이의 IP 자생력이 강화될 것으로 기대된다"라고 했다.

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한편, 공모전 접수는 5월 13일부터 5월 15일까지 3일간 방문 또는 우편으로 가능하며, 자세한 내용은 김천시청 누리집에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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