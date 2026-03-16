HLB그룹, 통합 주주간담회·IR 데이 개최…“10개 상장사 한 자리에”

HLB그룹은 상장 계열사의 사업과 전략을 한자리에서 소개하는 '통합 주주간담회'와 'HLB 그룹 IR 데이'를 개최한다고 16일 밝혔다.

HLB그룹은 오는 9일 서울 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 일반 주주들을 대상으로 통합 주주간담회를 개최한다. 같은 달 2일에는 서울 여의도 한국거래소(KRX) 컨퍼런스홀에서 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 행사가 진행될 예정이다.

HLB는 매년 1~2회의 공식적인 주주간담회를 통해 회사의 현안과 미래에 대해 주주들에게 설명하고 소통해왔다. 지난해에는 이를 계열사별 주주간담회로 확대했으며, 올해부터는 10개 상장사가 참여하는 그룹 통합 주주간담회로 범위를 넓혀 소통의 폭을 한층 넓힌다. 이는 개별 상장사의 사업 현황을 파악하고, 나아가 그룹 차원에서 계열사들이 상호 연결되는 사업전략을 주주들이 이해할 수 있도록 돕겠다는 취지다.

통합 주주간담회와 IR 데이에는 HLB를 비롯해 HLB생명과학·HLB제약·HLB이노베이션·HLB테라퓨틱스·HLB글로벌·HLB바이오스텝·HLB파나진·HLB제넥스·HLB펩 등 그룹 내 10개 상장사 대표들이 모두 참석한다. 행사에서는 각 계열사의 핵심 사업 현황과 주요 파이프라인 진행 상황, 향후 성장 전략 등을 공유할 예정이다. 또한 개별 기업별 또는 통합 질의응답 세션을 통해 투자자와 주주들의 다양한 질의에 답하고 의견을 나누는 시간도 마련된다.

HLB그룹은 통합 주주간담회와 IR 데이를 연 2회 정례적으로 개최해 투자자와 주주와의 지속적인 소통 체계를 구축해 나간다는 방침이다.

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HLB그룹 관계자는 "10년 전부터 공식, 비공식 주주간담회를 지속적으로 진행하면서 회사의 경영철학, 현안과 미래에 대해 주주들과 끊임없이 소통해왔다"며 "주주 신뢰 확보와 주주가치 제고를 위해 노력하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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