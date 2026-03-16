장성군이 최근 정책자문위원회 회의를 갖고 전남광주 행정통합 등 분야별 현안을 논의했다. 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 최근 전남광주행정통합 대응을 위한 정책자문위원회 회의를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 회의는 전남광주 행정통합 대응과 장성군 발전 전략 및 핵심 추진과제 점검을 위해 마련됐다. 정책자문위원, 관계 공무원 등 20여 명이 참석해 산업·교통·의료·농업 등 분야별로 심도 있는 논의를 펼쳤다.

위원들은 광주시와 가까운 지리적 이점을 최대한 활용해 전략을 수립해야 한다고 강조했다.

장성군은 회의에서 제시된 의견을 바탕으로, 전남광주 행정통합 중장기 발전계획과 연계한 분야별 세부 방침을 마련할 방침이다.

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김한종 장성군수는 "전남광주 행정통합은 장성의 미래를 좌우하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "새로운 도약의 기회가 될 수 있도록 철저하게 준비하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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