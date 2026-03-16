미국·이란 전쟁 장기화로 국제 유가와 환율이 오르면서 다음 달 유류할증료가 크게 오를 예정이다. 이에 따라 관광객들의 여행 요금 부담이 가중될 것으로 보인다.

16일 항공업계에 따르면 다음 달 유류할증료 기준이 되는(2월16일~3월15일) 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 총 33단계 가운데 18단계에 해당한다. 이달 적용된 6단계에서 한 달 만에 12단계나 올랐다.

2022년 10월엔 러시아·우크라이나 전쟁으로 17단계까지 상승했었는데, 3년6개월 만에 가장 높은 단계를 기록했다. 이에 따라 항공사들은 다음 달 발권하는 항공권에 부과하는 유류할증료를 최대 3배 이상 올릴 것으로 전망된다.

아시아나항공은 다음 달 편도 기준 최소 4만3900원~최대 25만1900원 사이를 적용한다. 이달에는 최소 1만4600원~최대 7만8600원을 부과했다. 유류할증료는 거리에 따라 금액이 차등 적용된다.

대한항공도 이날 오후 4월 유류할증료를 발표할 예정이다. 이달 부과된 1만3500원∼9만9000원보다 최대 거리 기준 10만원 이상 오를 것으로 업계는 보고 있다.

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유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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