은행연합회, 2월 코픽스 공시
신규 취급액 1월대비 0.05%포인트↑
잔액 기준 코픽스 전월 수준

은행권 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는 신규 취급액 기준 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 한 달 만에 상승 전환했다. 잔액 기준 코픽스는 전월 수준을 유지했고, 신 잔액 기준 코픽스는 소폭 하락했다.


은행연합회는 지난달 신규 취급액 기준 코픽스가 2.82%로 지난 1월 대비 0.05%포인트 올랐다고 16일 공시했다.

신규취급액 기준 코픽스는 지난해 9월 2.52%를 기록한 이후 같은 해 12월(2.89%)까지 올랐으나 올해 1월 2.77%로 떨어진 바 있다.


잔액 기준 코픽스는 2.85%를 기록해 전월과 같은 수준을 유지했다. 반면 신 잔액 기준 코픽스는 2.47%로 집계돼 전월 대비 0.01%포인트 하락했다.

코픽스는 국내 8개(국민·하나·신한·우리·NH농협·SC제일·한국씨티·기업)은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될 때 이를 반영한다.


코픽스가 떨어지면 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있지만 반대로 코픽스가 오르면 더 이자를 줘야 돈을 확보할 수 있다.


신규 취급액 기준 코픽스와 잔액 기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채 등이 포함된다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.


최근 4주간 공시된 단기 코픽스(계약만기 3개월물 단기 자금 대상 산출)는 2.69~2.76% 사이를 기록했다. 지난 11일 공시된 단기 코픽스는 2.69%다.

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시중 은행들은 이르면 17일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.


은행연합회 관계자는 "코픽스 연동대출을 받고자 하는 경우 이러한 지표별 특성을 충분히 이해한 후 신중하게 대출상품을 선택할 필요가 있다"고 말했다.

2월 신규 취급액 코픽스 2.82%…한달만에 상승 전환
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이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
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