지자체 공연단체 22팀 모집…내달 30일까지

2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')가 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 지역별 특색있는 볼거리를 제공하기 위해 지자체 예술 공연단체를 모집한다.

모집 대상은 전국 광역 및 기초지자체 예술단이거나, 지자체의 추천을 받은 팀이다. 국악·무용·연극·뮤지컬·관현악·대중음악 등 다양한 장르로 40~50분 규모의 공연이면 된다.

여수세계섬박람회 조직위는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 지역별 특색있는 볼거리를 제공하기 위해 지자체 예술 공연단체를 모집한다. 여수세계섬박람회조직위 제공 AD 원본보기 아이콘

조직위는 22개 팀을 모집할 예정이며, 팀당 300만 원 내외의 공연료 지원 및 무대·조명·음향·스태프 등 공연 운영 전반을 지원하고 홍보할 계획이다.

4월 30일까지 모집하며, 공문 또는 이메일로 신청 가능하다. 조직위는 신청 지자체와 공연 일정을 조정하여 9월 5일부터 11월 4일까지 주행사장 열린무대와 특별공연장에서 공연을 추진할 예정이다. 자세한 사항은 섬박람회 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

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조직위 김종기 사무총장은 "전국 지자체 예술단체가 참여하는 이번 초청공연은 섬박람회의 문화 프로그램을 더욱 풍성하게 만들고, 지역 간 문화교류와 상생 협력의 계기가 될 것"이라며 "많은 지자체의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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