거창군의회 이홍희의원, 농어촌기본소득운동 거창본부 감사패 받아

기본소득 시범사업 확대 촉구·지원조례 발의 공로

"농어촌 인구 유입·지역경제 활성화 위한 정책 필요"



경남 거창군의회 이홍희 의원이 농어촌 기본소득 정책 확산과 제도 기반 마련에 기여한 공로로 농어촌기본소득운동 거창본부로부터 감사패를 받았다.

이 의원은 지난 13일 열린 '거창형 기본소득 예산분석 강연회'에서 농어촌기본소득운동 거창본부로부터 감사패를 수여받았다.

이 의원은 지난해 9월 열린 임시회에서 농어촌기본소득 시범사업 확대를 촉구하는 건의문을 대표 발의하며 기본소득 지원금 확대와 시범사업 대상지 확대 등을 제안한 바 있다.

또 같은 회기에서 '거창군 농어촌기본소득 운동본부 지원 조례안'을 대표 발의해 농어촌 기본소득 정책의 필요성을 알리고 군민 공감대 형성을 위한 활동을 지원할 수 있는 제도적 근거를 마련했다.

농어촌기본소득운동 거창본부는 이러한 의정활동과 정책 추진 노력에 대한 감사의 뜻으로 이 의원에게 감사패를 전달했다.

AD

이홍희 의원은 "농어촌 기본소득은 인구 감소와 지역경제 침체를 겪고 있는 농어촌 지역에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 정책"이라며 "앞으로도 농어촌 지역의 지속가능한 발전을 위한 정책 기반 마련에 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>