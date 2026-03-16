직권남용 권리행사 방해 등 혐의

2차 종합특검팀이 관저 이전 관련 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원에 대한 압수수색에 나섰다. 이날 압수수색은 특검팀 출범 후 이뤄진 첫 강제수사다.

특검팀은 16일 오후 경기 과천시 특검 사무실에서 브리핑을 개최하고 윤 의원의 국회 집무실과 지역구 사무실, 자택 등이 대상이라며 이같이 밝혔다. 김지미 특검팀 공보관은 "오늘 이른 아침 영장 집행에 나섰다"고 했다. 영장에는 직권남용 권리행사 방해 등 혐의가 적시됐다.

다만 압수수색은 중지된 것으로 알려졌다. 김 공보관은 "국회 집무실 등은 변호인 참여하에 진행을 원해 피의자의 절차적 기본권을 보장하기 위해 변호인이 도착하기를 기다렸다"며 "변호인과 절차를 협의 중이다"고 전했다.

변호인과 협의가 마무리되는 대로 조만간 국회 집무실부터 압수수색이 순차적으로 재개될 것이란 것이 특검팀 입장이다.

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윤 의원은 2022년 윤석열 대통령직인수위원회 당시 관저를 서울 용산구 한남동으로 옮기는 과정에 관여했단 의혹을 받는다. 특검팀은 김건희 전 여사가 윤 의원을 통해 대통령 관저 이전 등 국가계약 사안에 부당하게 개입한 사실을 확인했다는 복안이다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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