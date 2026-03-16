경기도소방학교가 소방교육훈련기관 평가에서 2년 연속 최우수기관으로 선정됐다.

경기도소방재난본부는 도 소방학교가 교육 운영체계와 교육과정 품질, 현장 대응 역량 강화 등 다양한 지표를 대상으로 정량·정성 평가 방식으로 진행된 평가에서 최우수기관으로 지정됐다고 16일 밝혔다.

경기도소방학교는 특히 핵심역량 분석부터 체크리스트 기반 점검까지 연계한 교육 운영 체계를 통해 수요자 중심의 맞춤형·현장 밀착형 교육과정을 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

경기도소방학교가 2년 연속 교육훈련기관 평가에서 최우수기관으로 선정됐다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 교육과정은 앞서 '제43회 공공HRD 콘테스트' 교육과정 분야에서 인사혁신처장상을 수상하며 교육 품질과 혁신성을 대외적으로 인정받았다.

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이상태 경기도소방학교장 직무대리는 "이번 성과는 재난 현장에서 바로 적용할 수 있는 실질적인 교육을 만들기 위해 교직원 모두가 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 변화하는 재난 환경에 맞춘 현장 중심 교육을 강화해 도민의 안전을 책임질 핵심 소방 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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