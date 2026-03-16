데이터링커, 성형외과·피부과 맞춤형 AI 상담 챗봇 시스템 출시

최근 성형외과와 피부과를 중심으로 AI 기반 상담 자동화 시스템 도입이 빠르게 확산되고 있다. 반복적인 상담 문의가 많은 미용 의료 시장 특성상, AI 챗봇을 활용해 상담 효율을 높이려는 병원들이 늘고 있는 것으로 알려져 있다.

이에 AI 챗봇 시스템 개발 기업 데이터링커(DataLinker)는 성형외과와 피부과를 대상으로 한 AI 상담 챗봇 솔루션을 출시했다고 밝혔다.

성형외과와 피부과는 홈페이지, 카카오톡, 전화, SNS 등을 통해 하루 수십 건 이상의 상담 문의가 들어오는 경우가 많다. 하지만 대부분의 문의는 시술 가격, 시술 종류, 예약 가능 시간 등 반복적인 질문이 많아 상담 인력의 업무 부담이 커지는 문제가 발생해 왔다.

데이터링커의 AI 챗봇 시스템은 이러한 상담 패턴을 분석해 24시간 자동 상담이 가능하도록 설계했다. 병원 홈페이지나 모바일 페이지, 카카오톡 등에 연동하면 환자가 남긴 문의에 AI가 즉시 답변하고 상담 예약까지 연결해준다.

특히 성형외과·피부과 상담에서 가장 많이 발생하는 △시술 가격 문의 △시술 종류 안내 △예약 가능 시간 안내 △시술 전후 주의사항 안내 등을 자동 응답할 수 있도록 구성되어 상담 효율을 높일 수 있다는 설명이다.

데이터링커 관계자는 "병원 상담 문의의 상당 부분이 반복적인 질문이기 때문에 AI 챗봇을 도입하면 상담 인력의 업무 부담을 줄이면서도 환자 응대 속도를 높일 수 있다"며 "실제로 일부 병원에서는 상담 응답 시간이 줄어들면서 예약 전환율이 개선되는 효과도 나타나고 있다"고 말했다.

또한 해당 시스템은 상담 데이터를 자동으로 분석해 어떤 시술 문의가 많은지, 어떤 시간대에 상담이 집중되는지 등을 확인할 수 있는 기능도 제공한다. 병원에서는 이를 통해 마케팅 전략이나 상담 운영 방식 개선에도 활용할 수 있다.

데이터링커는 현재 성형외과와 피부과를 중심으로 병원 맞춤형 챗봇 구축 서비스를 제공하고 있으며, 홈페이지 및 온라인 상담 채널과 연동되는 자동 상담 시스템 구축을 지원하고 있다.

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이어 회사 측은 "미용 의료 시장에서는 빠른 상담 응답이 환자 유입과 예약 전환에 중요한 요소로 작용한다"며 "AI 챗봇을 활용한 상담 자동화 시스템이 병원 운영 효율을 높이는 새로운 디지털 도구가 될 것"이라고 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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