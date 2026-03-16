문화체육관광부·경북문화재단 공모사업 2건 선정

경북 성주군은 2026년 상반기 다양한 문화예술 공모사업에 잇달아 선정되며 지역 문화예술 활성화에 대한 기대를 높이고 있다.

성주군 문화예술 공연/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

최근 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 주관하는 공연예술 지역 유통 지원사업 공모에 선정돼 국비 1억4000만원을 확보했으며, (재)경북문화재단이 주최한 '2026년 (재)경북문화재단 공연장 상주단체 육성지원사업'에도 선정이 되어 도비 5000만원을 확보했다.

이번 선정으로 성주군은 ▲창작 공연 제작 ▲문화예술 기획 공연 등 다양한 사업을 진행할 예정이다. 특히 지역 예술가와 군민이 함께 참여하는 프로그램을 확대해 지역 문화예술 생태계 활성화에 기여할 계획이다.

성주군 관계자는 "이번 공모사업 선정을 통해 보다 안정적인 환경에서 창작 및 공연 활동을 이어갈 수 있게 됐다"며 "지역 군민들에게 다양한 공연 프로그램을 선보이겠다"고 밝혔다.

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한편 성주군은 그동안 공연, 전시, 문화예술 등 다양한 활동을 통해 지역 문화예술 발전에 기여해 왔으며, 앞으로도 창의적인 예술 콘텐츠를 통해 군민들에게 문화 향유 기회를 확대할 계획이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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