2027학년도 66명·2028년부터 70명…최대 21명 늘어



지역의사제 중심 선발…지역 정주형 의료인 양성 강화

동아대학교(총장 이해우)는 정부의 '2027~2031학년도 의과대학 학생 정원 배정안'에 따라 부산·울산·경남 지역 사립대 가운데 가장 큰 폭의 의대 정원 증원을 확보했다고 16일 전했다.

교육부가 지난 13일 발표한 배정안에 따르면 동아대 의과대학 입학 정원은 기존 49명(2024학년도 기준)에서 2027학년도 66명(17명 증원), 2028∼2031학년도 70명(21명 증원)으로 확대된다.

이는 고신대학교(9명 증원), 울산대학교(6명 증원), 인제대학교(19명 증원) 등 부울경 지역 주요 사립대와 비교해 가장 큰 증가 규모다.

동아대는 이번 배정 결과를 지역 간 의료 격차 해소의 전환점으로 삼겠다는 입장이다. 대학 측은 무엇보다 지역 의료 수요에 부응하는 '적정 규모'의 의대 정원을 확보했다는 점을 가장 큰 성과로 평가했다.

동아대는 그동안 1000병상 이상 상급종합병원과 권역응급의료센터를 운영하며 지역 의료의 핵심 역할을 수행해 왔지만, 정원 49명의 이른바 '미니 의대' 규모로 전공의 수급 등 인력 운영에 어려움을 겪어왔다. 이번 정원 확대를 통해 의과대학과 병원 운영의 효율성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 2027학년도부터 늘어나는 정원은 모두 '지역의사제'로 선발될 예정이어서 입학부터 졸업, 수련 이후 지역 정착까지 이어지는 '지역 정주형 의료인 교육 모델' 구축에도 힘이 실릴 전망이다.

대학은 증원된 학생들에게 양질의 교육 환경을 제공하기 위해 시설 투자도 확대하고 있다. 의대동 신축에 75억원을 투입했으며 의대생 추가 공간 확보를 위해 간호대 건물을 80억 원을 들여 이전할 계획이다. 이와 함께 해부학 실습실과 강의실 리모델링 등 실습 중심 교육 환경 개선에도 투자를 이어가고 있다.

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이해우 총장은 "이번 의대 정원 증원은 교육부 평가에 대비해 대학이 꾸준히 준비해 온 노력이 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "2028학년도부터 21명의 신입생이 추가로 입학하게 되면서 의과대학 운영의 내실을 다지고 지역 의료 인력을 안정적으로 확보할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "지역 인재 선발 확대와 맞춤형 교육 과정을 강화해 부산에 정주하며 시민 건강을 책임질 우수한 의료 전문가 양성에 대학의 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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