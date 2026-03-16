3주간 한국어 집중교육·문화체험 운영, 19명 수료



한복·요리·K-팝 체험 등 한국 전통·현대문화 경험

부산대학교(총장 최재원) 언어교육원은 교토산업대학 재학생 19명을 대상으로 3주간 진행한 한국어 집중 연수와 한국문화 체험 프로그램을 마치고 지난 13일 언어교육원 강당에서 수료식을 개최했다.

부산대 언어교육원이 일본 교토산업대 학생 한국어·문화 연수 수료식을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 교토산업대학 외국어학부 해외실습 프로그램과 연계해 참가 학생들의 학습 수준과 관심사를 반영한 맞춤형 특별과정으로 기획됐다. 두 대학은 지난 2016년 협약을 체결한 이후 매년 교류를 이어오고 있다.

참가 학생들은 지난 2월 23일부터 3월 13일까지 3주 동안 총 40시간의 한국어 집중 교육을 받았다. 이와 함께 한복 체험, 자개공예 체험, 한국 요리 실습, K-팝과 K-뷰티 체험 등 한국의 전통과 현대 문화를 아우르는 다양한 체험 프로그램에도 참여했다.

특히 아시아태평양경제협력체 정상회의 개최지로 주목받은 경주와 부산의 주요 명소를 직접 탐방하며 한국의 역사와 문화를 이해하는 시간을 가져 참가자들의 호응을 얻었다.

또 부산대 재학생을 언어도우미로 매칭해 양국 대학생들이 서로의 문화를 공유하고 글로벌 역량을 함께 높이는 교류 프로그램도 운영됐다.

연수에 참여한 교토산업대학 학생 스즈키 하루나는 "동경해 왔던 한국에서 다양한 의식주 문화를 직접 체험할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "이번 인연을 계기로 앞으로도 한국어 공부를 열심히 이어가고 싶다"고 소감을 전했다.

AD

김영희 부산대 언어교육원장(경영학과 교수)은 "이번 연수 프로그램은 교토산업대학 학생들이 한국어 학습과 함께 한국의 역사와 문화를 직접 체험하며 이해의 폭을 넓힐 수 있도록 마련됐다"며 "앞으로도 다양한 국제 교류 프로그램을 확대해 글로벌 역량을 갖춘 인재 양성에 기여하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>