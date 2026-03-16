청도군(군수 김하수)은 개별 여행객 증가 등 관광 트렌드 변화에 대응하고 관광객의 이동 편의를 높이기 위해 오는 18일부터 '2026년 청도군 톡톡(Talk, Talk)한 관광택시' 사업을 본격 운영한다.


이번 사업은 청도군을 방문하는 관외 관광객을 대상으로 사전 예약제로 예산의 범위 내 연중 운영되며, 택시 이용요금의 50%를 청도군에서 지원한다.

청도군(군수 김하수)은 오는 18일부터 '2026년 청도군 톡톡(Talk, Talk)한 관광택시' 사업을 본격 운영한다. 청도군 제공

청도군(군수 김하수)은 오는 18일부터 '2026년 청도군 톡톡(Talk, Talk)한 관광택시' 사업을 본격 운영한다. 청도군 제공

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관광택시 운영코스는 청도의 주요 관광지를 연계하는 지정코스(산서 1·2·3코스 및 산동코스)뿐만 아니라 관광객이 자유롭게 선택하는 자율코스(관광지 1개소 이상 방문, 2시간 이상 이용시)도 운영해 여행 동선의 자율성도 한층 높였다.

관광택시 이용방법은 청도군 통합예약사이트를 통한 사전예약 신청을 시작으로 예약 확인 및 택시 배정 후 확정 문자가 발송되며, 이용 완료 뒤에는 운행일지와 영수증 등 증빙 절차를 거쳐 관광택시 운행기사에게 지원금이 지급된다.

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김하수 청도군수는 "최근 소규모 개별 여행 수요가 늘어나면서 관광지 간 이동 편의성은 여행 만족도를 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡았다"며 "이번 사업을 통해 대중교통을 이용하는 관광객의 교통 편의 증진 및 교통비 부담 완화로 체류시간 증대 등 관광 소비 활성화를 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
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