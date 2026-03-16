정보통신망법 위반, 사자명예훼손 혐의 적용

위안부 모욕 시위로 논란을 일으킨 보수단체 대표에 대해 경찰이 신병 확보에 나섰다.

경찰 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 간담회에서 정보통신망법 위반 및 사자명예훼손 혐의로 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

일본군 '위안부' 피해자를 모욕하는 시위를 벌여온 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 지난 2월 서울 서초경찰서에 피의자 신분으로 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경찰은 이재명 대통령이 위안부 모욕 시위를 비판한 뒤 수사에 속도를 내고 있다. 지난달 3일 김 대표를 피의자 신분으로 불러 조사한 데 이어 같은 달 19일 압수수색 영장도 집행했다.

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김 대표는 지난 7일 소녀상 철거를 촉구하는 거리 투쟁을 당분간 중단하겠다고 밝혔지만, 오는 25일부터 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 집회를 재개하겠다고 서울 종로경찰서에 신고했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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