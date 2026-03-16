경기 화성특례시(시장 정명근)는 최근 유류비 상승에 따른 생활물가 부담 속에서 취약계층의 생활 실태를 살피기 위해 장애인 거주시설과 독거노인 가정을 직접 방문했다.

신현주 화성특례시 돌봄복지국장이 장애인 거주시설 종사자들과 시설 운영 현황을 살펴보고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 시설 운영비와 생활비 부담이 커지는 상황에서 취약계층의 어려움을 직접 확인하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

신현주 돌봄복지국장은 지난 13일 정남면에 위치한 다사랑 장애인단기거주시설을 방문해 생활공간과 프로그램 운영 현황을 살펴보고, 어려운 여건 속에서도 장애인의 안정적인 생활을 지원하고 있는 종사자들을 격려했다. 이어 지역 내 독거노인 가정을 찾아 생활 실태를 점검하고 불편 사항과 추가 지원이 필요한 부분을 세심히 확인했다.

이번에 방문한 어르신은 노인맞춤돌봄서비스와 행복커뮤니티 지원사업 대상자로, 시는 어르신의 건강과 안전 상태를 확인하는 한편 서비스 제공 상황도 함께 점검했다.

신현주 돌봄복지국장은 "고유가와 물가 상승으로 장애인 거주시설과 독거 어르신 등 취약계층이 체감하는 어려움이 커질 수 있다"며 "앞으로도 생활안정과 복지 서비스 향상을 위해 맞춤형 복지 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

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한편 화성특례시는 장애인과 노인 등 취약계층을 대상으로 현장 중심의 복지 행정을 강화하고, 방문 돌봄과 간호·요양 연계 서비스, 일상생활 지원 등 의료·돌봄·주거를 연계한 지역 중심 복지체계를 구축해 안정적인 생활을 지원하고 있다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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