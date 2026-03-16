청소년운영위원회 ‘라온제나’ 등 50여명 참여… 9월 ‘꿈틀어울마당’ 준비

기장군도시관리공단(이사장 김윤재) 산하 기장청소년센터는 지난 14일 센터 강당에서 청소년 자치기구와 동아리 연합 발대식을 개최했다.

기장청소년센터가 청소년 자치기구·동아리 연합 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 기장청소년센터 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발대식은 청소년운영위원회 '라온제나'를 비롯해 밴드·댄스·봉사 동아리 등 센터 소속 청소년 자치기구와 동아리의 올해 활동 시작을 알리는 자리로 마련됐다. 이날 행사에는 청소년 약 50명이 참여했다.

행사에서는 자치기구와 동아리 소개, 연간 활동 안내가 진행됐다. 이어 팀빌딩 프로그램과 동아리별 오리엔테이션을 통해 참여 청소년들이 서로 교류하며 팀워크를 다지는 시간을 가졌다. 또 오는 9월 열릴 성과발표회 '꿈틀어울마당'을 준비하기 위한 활동 방향도 공유했다.

기장청소년센터 관계자는 "청소년이 스스로 기획하고 참여하는 활동을 통해 자신의 소질과 역량을 키울 수 있도록 다양한 지원을 이어가고 있다"며 "앞으로도 청소년들이 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

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기장청소년센터는 동아리 활동 지원과 연습 공간 대관 등 다양한 운영 지원을 통해 청소년 중심 활동 환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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