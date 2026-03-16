사회적 고립가구 집중관리를 위한 인적안전망 구축

경산시(시장 조현일)는 지난 13일 시장실에서 경산우체국(국장 김용환)과 1인 가구 증가 대응을 위한 2026년 '안부 살핌 우편 서비스' 업무 협약을 체결했다.

경산시는 지난 13일 경산우체국과 1인 가구 증가 대응을 위한 '안부 살핌 우편 서비스' 업무 협약을 체결했다. 경산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 행정안전부 공모사업 선정에 따라 추진되며, 4월부터 12월까지 지역 우체국 네트워크를 활용해 복지 사각지대 취약계층 250세대를 대상으로 종량제봉투와 생필품 등을 전달하며 월 1회 방문을 통해 안부를 확인하고 위기 징후를 조기에 발견하는 방식으로 운영된다.

AD

조현일 경산시장은 "지역 기관과의 협력을 통해 복지 사각지대를 최소화하고, 시민에게 실질적으로 도움이 되는 맞춤형 복지정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>