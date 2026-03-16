광주 서구, 지역 첫 'QR코드 건축사례집' 제작
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무단 증축·용도변경 등 주요 위반사례 정리
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광주광역시 서구는 광주 자치구 중 최초로 QR코드를 활용한 '전자 위반건축물 예방 사례집'을 제작·배포한다고 16일 밝혔다.
이번 사례집은 건축법 위반행위에 대한 주민 이해를 높이고 위반건축물 발생을 사전에 예방하기 위해 마련됐다.
사례집은 무단 증축·대수선·용도변경, 조경 및 공개공지 훼손 등 대표적인 건축법 위반 사례를 시각 자료 중심으로 정리해 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 특히 QR코드를 포함한 안내 포스터를 제작해 동 행정복지센터와 공인중개사 사무소 등에 배포하고 주민들이 스마트폰으로 사례집을 손쉽게 열람할 수 있도록 접근성을 높였다.
또 사용승인 이후 2년 이내 건축법 위반행위가 집중 발생하는 점을 고려해 건축물 사용승인 단계에서 건축주에게 예방 사례집을 직접 발송하는 등 사전 안내를 강화할 계획이다. 사례집은 서구청 누리집에도 게시해 누구나 확인할 수 있도록 할 예정이다.
유현수 건축과장은 "위반건축물은 대부분 '몰라서 발생하는 경우'가 많다"며 "앞으로도 정확한 정보를 제공해 구민의 재산피해를 예방하고 사전 예방중심의 건축행정을 강화하겠다"고 말했다.
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한편 서구는 쾌적한 도시환경 조성을 위해 '건축민원 전문상담실'을 운영하고 있다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
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