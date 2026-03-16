18일~20일 한우 등심 53% 할인도

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전남 화순군은 오는 21일부터 22일까지 이틀간 열리는 '제8회 화순 난 명품박람회'와 연계해 화순군 대표 온라인 쇼핑몰 '화순팜' 농특산물 판매 부스를 운영한다고 밝혔다.

이번 판매 부스는 제8회 화순 난 명품박람회가 열리는 화순군 하니움문화스포츠센터에서 10개 입점 업체가 참여한다. 딸기·기정떡·쌍화주·수제약과·버섯 등 20여 개 농특산물을 선보일 예정이다.

안진환 농촌활력과장은 "화순팜에 관심과 사랑을 보내주신 고객분들께 감사드린다"라며 "앞으로도 다양한 할인 행사화 혜택을 마련하고, 다가오는 제8회 화순 난 명품박람회에도 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

한편, 박람회 개최에 앞서 18일부터 20일까지 3일간 화순팜에서는 한우 등심 200g을 53% 할인된 가격에 판매하는 특별 할인 행사도 진행한다. 해당 가격은 화순축산업협동조합의 48% 자체 할인에 화순팜 5% 할인 쿠폰이 추가 적용된 금액이다.

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해당 상품은 화순팜 홈페이지를 통해 구매할 수 있으며, 신규 가입자에게는 이벤트 혜택과 함께 3,000원 할인 쿠폰도 제공된다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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