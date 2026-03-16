경기도경제과학진흥원이 이천시와 공동으로 지역 경제의 핵심 산업인 반도체 소재·부품·장비 육성에 나선다.

경과원은 다음 달 3일까지 '2026년 이천시 소부장 기업 육성 지원사업'에 참여할 기업을 모집한다고 16일 밝혔다. 지원 분야는 기술 고도화를 위한 '제품혁신'과 시장 확대를 위한 '판로개척' 두 가지다.

최종 선정된 기업은 총사업비의 70% 범위에서 기업당 최대 4400만원까지 지원받는다. 신청 자격은 공고일 기준으로 이천시에 본사 또는 공장을 3년 이상 가동 중인 반도체 분야 소부장 제조 중소기업이다.

경과원은 서류평가와 현장 실태조사, 발표평가를 거쳐 지원 대상을 확정하며, 선정된 기업은 협약 체결 후 오는 11월까지 과제를 수행하게 된다.

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김길아 경과원 균형발전본부장은 "전 세계적으로 반도체 사이클이 강력한 상승 국면에 진입한 지금, 이천시 소부장 기업들이 이 기회를 놓치지 않고 도약의 발판을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "올해 신규로 추진하는 이번 사업이 우리 기업들의 글로벌 경쟁력을 한 단계 높이는 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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