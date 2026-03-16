지난 2월 팬들과 함께 마련한 플리마켓 수익금 기부

"아이들이 병마를 이겨내고 원하는 꿈 이루길 바라"

그룹 QWER(큐더블유이알)이 병마와 싸우고 있는 환아들을 위해 기금 3000만원을 최근 서울아산병원에 전달했다. 후원금은 지난달 팬들과 함께 마련한 플리마켓 수익금으로 이뤄졌다.

그룹 QWER이 서울아산병원 어린이병원에 3000만원을 최근 후원했다. 소아청소년종양혈액과 강성한 교수(왼쪽)를 비롯한 의료진이 QWER과 기념촬영을 하고 있다. 서울아산병원 AD 원본보기 아이콘

이번 후원은 서울아산병원 어린이병원에 입원 중인 어린이 팬의 연락을 계기로 시작됐다. QWER은 병마와 싸우고 있는 환아의 사연을 접한 후 직접 응원을 전하고 싶어 최근 서울아산병원 어린이병원에 방문했으며, 소아암 환아들과 미술 활동을 함께 하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

QWER은 "팬들과 함께 마련한 플리마켓 수익금으로 환아들이 치료받는 데 작게나마 도움을 줄 수 있어 감사하다. 아이들이 병마를 잘 이겨내고 원하는 꿈을 이뤄나갈 수 있기를 진심으로 응원한다"고 밝혔다.

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서울아산병원은 QWER의 후원금을 소아청소년 환자를 위한 진료 시설 및 의료 환경 개선과 소아 중증 환자의 재택의료, 심리 치유 프로그램 운영 등에 사용할 계획이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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