발주부서 직접 방문해 지역업체 참여 확대 방안 모색

경남 남해군은 지역건설업체의 경쟁력 강화와 지역건설산업 활성화를 위해 읍·면 및 10억원 이상 공공 건설공사 발주부서를 대상으로 '찾아가는 민·관 합동 간담회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 간담회는 최근 건설경기 침체와 공사 수주 감소 등으로 어려움을 겪고 있는 지역건설업체의 애로사항을 청취하고, 지역업체 참여 확대 방안을 마련하기 위해 추진된다.

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간담회에는 군 관계자와 지역 건설 관련 협회, 건설업체 관계자 등이 참여해 지역건설업체 참여 확대, 지역 자재 및 장비 사용 확대, 공정한 하도급 문화 정착 등 지역건설산업 활성화를 위한 다양한 의견을 공유할 예정이다.

특히 남해군은 10억원 이상 공사를 발주하는 부서와 읍·면을 직접 찾아가 현장의 목소리를 듣고 지역업체 참여 확대 방안을 논의하는 등 실질적인 지원 대책을 마련할 계획이다.

또한 간담회를 통해 지역건설업체 하도급 참여 확대, 지역 장비 및 자재 사용 권장, 건설 현장 애로사항 해결 등 지역건설산업 활성화를 위한 협력체계를 강화해 나갈 방침이다.

남해군 관계자는 "지역건설산업은 지역경제와 일자리 창출에 중요한 역할을 하는 만큼, 이번 간담회를 통해 현장의 다양한 의견을 수렴하고 실효성 있는 지원방안을 마련하겠다"며 "앞으로도 지역업체가 공사에서 보다 많이 참여할 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

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한편 남해군은 지역건설산업 활성화를 위해 지역업체 수주 확대, 지역 자재 사용 권장, 건설 현장 불법하도급 근절 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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