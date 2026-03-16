보건복지부 공모전서 서울교육청과 장관상 수상



사하중도 모범사례 인정… 세계 금연의 날 시상

부산시교육청(교육감 김석준)이 전국 17개 시·도 교육청을 대상으로 한 '학교 흡연 예방사업 우수사례 공모전'에서 서울특별시교육청과 함께 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관상을 받는다.

또 부산 사하중학교(사하구 괴정동)도 모범적인 사업 수행 성과를 인정받아 보건복지부 장관상 수상 학교 명단에 이름을 올렸다. 부산교육청의 현장 중심 정책이 실효성을 인정받은 결과라는 평가다.

부산교육청은 16일 보건복지부가 주최하고 한국건강증진개발원이 주관한 '2025년 학교 흡연 예방사업 우수사례 공모전'에서 우수기관으로 선정됐다고 전했다.

이번 공모전은 지난해 학교 흡연 예방사업을 수행한 전국 시·도 교육청과 학교의 22개 우수사례 보고서를 대상으로 진행됐다. 전문가로 구성된 심사위원단이 대면 평가를 실시해 사업의 효과성과 확산 가능성 등을 종합적으로 평가했다. 시상식은 오는 5월 31일 세계 금연의 날 기념식에서 열린다.

부산교육청은 그동안 아침 등굣길 밴드 공연을 통한 유해약물 예방 순회공연과 댄스 챌린지를 운영하고, 포스터·카툰·굿즈 디자인 공모전 등 다양한 유해약물 오남용 예방 프로그램을 추진해 왔다. 이러한 활동은 학생들의 참여도를 높이고 학교 구성원의 공감대를 형성한 대표적인 우수 사례로 평가받고 있다.

부산교육청은 앞으로 흡연 예방 성과보고회 등을 통해 우수사례를 확산하고 공모전 당선작을 적극 홍보해 학생 흡연 예방 문화 정착을 이어갈 계획이다.

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김석준 교육감은 "학교 흡연 예방사업은 단순히 담배의 유해성을 알리는 것을 넘어 학생들이 스스로 건강한 선택을 할 수 있는 힘을 기르는 미래 대비 교육"이라며 "이번 우수기관 선정은 학생 건강권을 지키기 위해 교육공동체가 함께 노력한 결실"이라고 말했다.

이어 "체계적인 데이터 분석을 통해 현장 맞춤형 건강증진 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

음악과 함께하는 순회 공연 현장. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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