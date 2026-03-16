해외발급 신용·체크카드 및 간편결제

1~8호선 273개 역사 발매 시스템 탑재

기동카 구매 위해 환전처 찾는 불편 해소

앞으로 서울을 찾는 외국인들은 신용카드나 간편결제로 기후동행카드와 일회용 승차권을 구매·충전할 수 있다.

서울시는 오는 17일부터 서울시내 1~8호선, 273개 역사에 비치된 신형 교통카드 발매기(440개)에서 해외발급(비자, 마스터 등) 신용카드와 체크카드 결제가 가능해진다고 16일 밝혔다. 카카오페이나 네이버페이 등 간편결제도 이용할 수 있다.

서울 종로구 지하철5호선 광화문역에 기후동행카드 홍보 전단이 붙어 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

이번 서비스 개선은 그동안 외국인 관광객들이 역사 내 발매기 앞에서 현금이 없어 당황하거나 환전처를 찾아 헤매던 불편을 해소하기 위해 추진됐다. 특히 21일 광화문광장에서 열리는 'BTS 컴백공연'을 앞두고 해외 신용카드 결제 시스템을 선제적으로 도입해 외국인들의 교통 편의를 대폭 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

해외 발행 카드 결제는 기후동행카드 구매 및 단기권(1,2,3,5,7일권) 충전에 우선 적용되고 30일권 적용은 외국인의 수요를 고려해 추후 검토할 계획이다. 일회용 승차권은 17일 첫차부터 즉시 구매·이용할 수 있다.

해외 발행 신용·체크카드로 구매·충전 시 평균 3.7%의 서비스이용료가 부과된다. 해외 발행 신용카드 결제기능 추가를 위해 서울시는 해외카드 매입사인 하나카드와 티머니, 나이스정보통신, 서울교통공사 등과 긴밀하게 협력해 결제·정산 등 시스템을 적극적으로 개선했다고 덧붙였다.

서울시와 티머니는 서비스 첫날인 17일과 광화문광장 'BTS 컴백공연' 전날과 당일인 20~21일, 외국인 관광객이 많은 서울역, 홍대입구역, 명동역사 내 홍보부스를 설치·운영할 계획이다. 부스에서는 기후동행카드 현장 구매·충전 안내, 외국어 홍보물 배포 등을 통해 외국인 관광객의 혼잡을 최소화한다는 계획이다. 이외에도 해외 인플루언서와 틱톡(TikTok), 인스타그램(Instagram) 영상을 통해 외국인 관광객들에게 기후동행카드 편의성과 장점도 알린다.

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여장권 서울시 교통실장은 "누적 충전 1800만건을 돌파한 기후동행카드는 서울을 대표하는 텐밀리언셀러 정책"이라며 "앞으로도 서비스 개선을 통해 외국인 관광객의 대중교통 이용 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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