"오류없이 가상자산 거래하세요"…코빗, 원화 입출금 시스템 이중화

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 업계 최초로 원화 입출금 시스템 이중화 구축을 마쳤다고 16일 밝혔다.

이번 이중화 구축은 실명확인 입출금 계좌 발급 은행인 신한은행과 코빗을 연결하는 중간 펌뱅킹 망을 다각화한 작업이다. 기존의 헥토파이낸셜뿐 아니라 금융 IT 솔루션 전문기업 더즌의 시스템을 추가 연동해 안정적인 원화 입출금 인프라를 만들었다.

코빗은 이를 통해 하나의 펌뱅킹 망에 문제가 발생해도 다른 펌뱅킹 망으로 원화 입출금 서비스를 지원할 수 있게 됐다. 변동성이 큰 가상자산 시장에서 이용자가 원하는 시점에 원활히 투자할 수 있도록 한 것이다. 그간 특정 펌뱅킹 솔루션 업체의 시스템 점검이나 일시적인 장애가 발생할 때 원화 입출금이 일시적으로 제한되는 문제가 있었다.

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이정우 코빗 최고기술책임자(CTO)는 "원화 입출금 시스템 이중화 구축은 예기치 못한 장애 상황에서도 이용자의 불편을 최소화하고 안정적인 투자 환경을 제공하기 위한 선제적 조치"라며 "앞으로도 투자자 보호와 시스템 안정성 강화를 위한 기술적 혁신을 이어갈 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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