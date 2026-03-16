[오늘의신상]국내 단 2병 출시…조니워커 마스터스 루비 40년

전 세계 398병·국내 2병 한정 출시

스카치 위스키 브랜드 조니워커가 고연산 한정판 '조니워커 마스터스 루비 리저브 40년'을 국내에 출시한다.

디아지오코리아는 조니워커의 여섯 번째 마스터 블렌더인 짐 베버리지의 40년 경력을 기념해 최소 40년 이상 숙성된 원액들을 블렌딩, 전 세계에 398병만 한정 생산한 조니워커 마스터스 루비 리저브 40년을 출시한다고 16일 밝혔다. 국내에는 단 2병만 출시된다.

조니워커 마스터스 루비 리저브 40년은 짐 베버리지가 직접 엄선한 8개의 희귀 원액으로 정교한 블렌딩으로 완성됐다. 현재 운영이 중단된 고스트 디스틸러리인 ▲캄부스(Cambus) ▲칼스브리지(Carsebridge) ▲피티바이크(Pittyvaich) ▲포트엘런(Port Ellen)의 희귀 원액과 ▲탈리스커(Talisker) ▲로얄 로크나가(Royal Lochnagar) ▲글렌듈란(Glendullan) ▲크래건모어(Cragganmore)의 고숙성 원액이 조화롭게 어우러졌다. 40년이라는 오랜 숙성에서 비롯된 타제품에서는 경험할 수 없는 깊은 풍미와 각 증류소 원액의 개성이 완벽한 균형을 이루는 것이 특징이다.

이번 에디션은 조니워커 고연산 글로벌 리미티드 에디션 시리즈를 상징하는 초기 작품 중 하나로, 짐 베버리지의 블렌딩 철학과 40년 경력을 기념하는 의미가 담겨있다. 지난해 국내에 소개된 '조니워커 52년'이 빠르게 판매 완료되며 고연산 위스키에 대한 높은 관심이 확인된 만큼, 조니워커 마스터스 루비 리저브 40년 역시 위스키 수집가와 럭셔리 한정판 애호가들에게 소장 가치가 높은 한정판으로 주목받을 것으로 기대된다. 조니워커 마스터스 루비 리저브 40년의 알코올 도수는 43%이며 루비 컬러의 바카라 디캔터에 담겨 출시된다.

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짐 베버리지는 조니워커의 제6대 마스터 블렌더로, 브랜드 역사에서 가장 중요한 마스터 블렌더 중 한 명으로 꼽힌다. 1979년 디아지오에서 분석화학 연구원으로 경력을 시작했으며 과학적 지식을 바탕으로 40년이 넘는 기간 동안 위스키 제조 과정과 블렌딩에 대한 연구로 디아지오의 품질 철학과 블렌딩 전통을 발전시켰다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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