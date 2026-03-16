[날씨]아침 영하권 추위…일교차 15도 안팎
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월요일인 16일 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권으로 떨어지고 일교차가 크게 나타나겠다.
이날 오전 5시 기온은 서울 2.8도, 인천 3.0도, 수원 0.7도, 춘천 -2.0도, 강릉 4.7도, 청주 2.2도, 대전 1.6도, 전주 2.3도, 광주 2.7도, 제주 7.3도, 대구 2.7도, 부산 6.5도, 울산 5.4도 등이다.
서울 마포구 공덕역 부근에서 출근길 시민들이 두툼한 패딩을 입고 발걸음을 옮기고 있다. 조용준 기자
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낮 기온은 11∼16도로 예보됐다.
17일까지 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.
중부 내륙과 전라권 내륙에선 아침까지 서리가 내리는 곳이 있겠다.
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미세먼지 농도는 서울·경기남부·강원영서·세종·충북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 대전·전북·부산·울산·경남은 오전에 '나쁨' 수준을 보이겠다.
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
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