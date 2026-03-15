트럼프, 언론의 이란 전쟁 보도 '가짜뉴스'라고 맹비난

NYT·WSJ 등 직접 언급

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 전쟁과 관련한 주요 언론들의 보도와 관련해 "그들의 끔찍한 보도는 사실과는 정반대"라고 비난했다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 "뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ)을 비롯한 다른 저질 신문들과 미디어들은 실제로 우리가 전쟁에서 패배하기를 바라고 있다"며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 "그들은 진정으로 병들고 제정신이 아닌 사람들이며, 미국에 끼치는 피해가 어느 정도인지 전혀 모르고 있다"고 내뱉었다.

그러면서 "다행히도 우리의 위대하고 결정적인 2024년 대선 승리가 증명하듯, 우리 국민은 가짜 뉴스 미디어보다 현재 상황을 훨씬 더 잘 이해하고 있다"고 말했다.

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트럼프 대통령은 그동안 자신에게 비판적인 보도를 가짜 뉴스로 규정해왔다. 미국에서는 트럼프 행정부가 오는 11월 중간선거를 앞두고 전쟁 장기화와 고유가를 둘러싼 미국 내 여론 악화 때문에 언론 보도에 예민한 반응을 보인다는 관측이 나오고 있다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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