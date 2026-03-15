"中과 달리 대체공급처로 러 선택 어려워"



중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 플라스틱 원료인 납사(naphtha·나프타) 품귀 사태가 벌어져 한국·일본 석유화학업계가 직격탄을 맞고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 15일 보도했다.

여수 석유화학단지. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

FT는 지난달 28일 전쟁 개시 전에도 한국과 일본의 석유화학업체들이 중국 경쟁업체들의 만성적 설비 과잉 탓에 시설 가동을 줄이고 있었으며 이번에 납사 품귀까지 겹쳐 더욱 힘든 상황이 됐다고 전했다. 납사는 원유를 증류하는 과정에서 추출되는 탄화수소 혼합물로, 플라스틱 등의 핵심 원료다.

FT가 인용한 유류 관련 정보업체 '스파르타 커모디티스'의 데이터에 따르면 양국 모두 납사 사용량 중 약 3분의 2씩을 수입으로 충당하며, 수입 납사 중 페르시아만에서 오는 물량의 비중이 한국은 60%, 일본은 70%다.

S&P 글로벌 에너지에 따르면 지난달 이래 납사 가격이 50% 급등해 톤당 875달러에 이르렀지만, 이란의 보복 공격으로 호르무즈 해협을 통한 선박 통행이 사실상 차단되면서 공급 확보 자체까지 어려워졌다

한국 최대의 단일 에틸렌 생산 업체인 여천NCC는 지난주 '불가항력' 상황을 선언하고 최소 가동 수준으로 생산을 줄였다고 밝혔다. 최근 사흘간 롯데케미칼·LG화학도 계약 의무 불이행 가능성을 고객사에 통보했다. 일본에서도 미쓰비시케미칼·미쓰이화학이 감산에 들어갔다. 씨티그룹의 일본 소재 애널리스트들은 4월 중순까지 상황이 개선되지 않으면 "복수의 에틸렌 시설이 가동 중단 위험에 처할 것"이라고 경고했다.

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FT는 중국은 자국 원유 정제 능력과 러시아산 원유 활용으로 위기를 비껴가는 반면, 미국의 동맹국인 한국·일본은 제재를 준수해야 해 러시아에서 자원 조달에 어려움을 겪고 있다고 분석했다. 한국 정부는 지난 13일 국내 생산 납사의 수출 제한과 비축유 방출 시 납사 공급 방침을 밝힌 바 있다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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