2026 글로벌 교류·유통 지원사업

공공 설치·오디오비주얼 퍼포먼스 3건 내외 선정

문화체육관광부와 예술경영지원센터 산하 아트코리아랩이 '2026 글로벌 교류·유통 지원' 사업을 통해 호주 '나우오어네버(Now or Never)' 페스티벌에 참가할 예술가와 단체를 오는 23일까지 모집한다고 13일 밝혔다.

나우오어네버는 호주 멜버른시가 주최하는 예술·기술 융합 페스티벌이다. 멜버른 타운홀과 야라강, 빅토리아 주립도서관 등 도시 주요 공간에서 예술과 기술의 접점을 탐구하는 다양한 작품을 선보인다. 2025년에는 약 40만명 이상의 관객이 참여했으며, 올해는 '완전히 새로운 세계(A Whole New World)'를 주제로 8월 20일부터 30일까지 열린다.

이번 호주 진출 지원은 아트코리아랩 글로벌 교류·유통 지원사업 가운데 처음 마련된 프로그램이다. 국내 예술·기술 융합 작품의 해외 유통 확대를 위해 신설됐다.

공모 분야는 ▲공공 설치(멜버른 타운홀 광장 LED 스크린) ▲공공 설치(스페이스 큐브) ▲오디오비주얼 퍼포먼스 등 3개 유형이다. 참여를 원하는 예술가와 단체는 이 가운데 한 가지를 선택해 페스티벌 주제에 맞는 작품을 제안하면 된다.

아트코리아랩은 심사를 거쳐 3건 내외의 작품을 선정할 계획이다. 선정된 예술가와 단체에는 경비 등을 지원해 현지 전시와 공연 기회를 제공한다.

접수는 3월 23일 오후 3시까지 국고보조금 통합관리시스템 'e나라도움'에서 진행된다. 자세한 내용은 예술경영지원센터와 아트코리아랩 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

예술경영지원센터 관계자는 "아트코리아랩은 국내 예술·기술 융합 예술인의 글로벌 진출을 위해 프랑스 뉴이미지 페스티벌, 스페인 소나르+D 등 세계적인 플랫폼과 협력해 왔다"며 "이번 나우오어네버 페스티벌을 통해 호주에서도 K-아트의 저력을 선보일 수 있기를 기대한다"고 말했다.

