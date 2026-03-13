차량 진입 차단·편의시설 확충

친환경 흙콘크리트·LED 표지판 도입

서울 종로구(구청장 정문헌)가 한양도성 낙산성곽길 일대 약 500m 구간을 전면 정비하는 ‘낙산성곽길 일대 걷고 싶은 거리 조성 사업’을 추진한다. 올해 4월 완공을 목표로 낙산노인회부터 행운빌리지까지 이어지는 노후 보도를 개선하고 편의시설을 대폭 확충한다.

낙산성곽길 사업 조감도. 종로구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 도로와 보도의 단차를 조정해 차량 진입을 구조적으로 차단하고 낡은 울타리를 교체해 한양도성 경관을 온전히 감상할 수 있도록 한다. 그동안 주민과 방문객의 불편을 야기한 불법 주정차 문제도 해소될 것으로 기대된다.

생활밀착형 편의시설도 조성한다. 발 지압용 보도, 대왕참나무 그늘목, 앉음벽 벤치 등 다양한 휴게시설을 설치해 걷는 즐거움과 머무는 편안함을 높인다. 보도 포장에는 투수성 친환경 흙콘크리트를 적용해 빗물 흡수 기능을 강화하고 도시 열섬현상을 완화한다.

야간 안전도 강화한다. LED 교통안내표지판을 설치하고 태양광 포충기를 도입해 늦은 시간에도 안심하고 걸을 수 있는 환경을 만든다.

정문헌 종로구청장은 "낙산성곽길은 오랜 역사와 현대적 감각이 공존하는 종로의 소중한 자산"이라며 "누구나 탁 트인 서울 전경과 한양도성의 풍광을 바라보며 쉬어갈 수 있는 쉼터를 만들겠다"고 말했다.

