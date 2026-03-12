'먹거리 안전 지킴이' 발대식 개최

4월부터 위생 교육·컨설팅 등 활동

김이강 광주 서구청장이 12일 서구청 이음홀에서 열린 '먹거리 안전 지킴이 발대식'에서 인사말을 하고 있다. 광주 서구 제공

광주광역시 서구는 12일 서구청 이음홀에서 '먹거리 안전 지킴이' 발대식을 열고 안전한 먹거리 환경 조성을 위한 본격적인 활동에 나섰다.

서구는 공개모집을 통해 먹거리 안전 지킴이 50명을 위촉해 운영 중이다. 먹거리 안전 지킴이는 위생사, 식품기술사·기사 등으로 구성된 소비자식품위생감시원으로 4월부터 '위생불량 NO, 주민건강 YES' 슬로건 아래 관내 음식점과 편의점 등을 대상으로 조리환경 및 위생 점검, 현장 위생교육, 맞춤형 위생관리 컨설팅을 실시하며 영업자의 위생관리 수준을 높이고 식중독 등 식품사고 예방 활동을 펼친다.

특히 1인 가구 증가와 변화하는 소비 트렌드를 반영해 골목식당 위생관리 컨설팅을 강화하고 만화카페·애견카페 등 다중이용시설과 무인식품판매업소, 편의점 등 식품안전 사각지대 점검에 집중할 계획이다.

이날 발대식에는 김이강 서구청장과 먹거리 안전 지킴이 등 50여 명이 참석한 가운데 활동 다짐 선서와 함께 업종별 위생컨설팅 방법, 자주 발생하는 위반 사례 교육을 통해 현장 대응 역량을 강화했다.

김이강 서구청장은 "먹거리 안전은 주민 건강과 직결되는 중요한 요소"라며 "앞으로도 먹거리 안전 지킴이 활동을 통해 주민이 안심하고 이용할 수 있는 외식환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 지난해 먹거리 안전 지킴이는 소규모음식점, 식품제조·가공업소, 집단급식소, 식품판매업 등 6021개 영업장에 위생 관리 컨설팅을 실시해 안전한 식품위생 환경 조성에 기여했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



