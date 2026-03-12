65세 이상 기초생활수급자 3천여 명 대상





광주광역시 서구는 대상포진 발병 위험이 높은 고령층의 건강 보호를 위해 오는 16일부터 '대상포진 예방접종 지원사업'을 추진한다.

대상포진은 평생 누적 발생률이 10~30%에 이르는 질환으로 연령이 높아질수록 발생 위험이 증가한다. 특히 65세 이상은 젊은 연령층보다 발생률이 8~10배 높고 다양한 합병증을 유발할 수 있어 예방접종이 중요하다.

이에 서구는 예방접종 비용 부담으로 접종이 어려운 취약계층의 건강 보호와 질병 예방을 위해 이번 지원사업을 추진한다. 지원 대상은 접종일 기준 서구에 주민등록을 두고 1년 이상 거주한 65세 이상 기초생활수급자로 약 3000여 명이다.

특히 올해는 기존 생백신 무료 접종에 더해 재조합 백신(사백신) 접종 비용 일부 지원을 새롭게 도입한다. 면역저하 등으로 생백신 접종이 어려운 대상자도 예방접종을 받을 수 있어 백신 선택의 폭이 확대될 것으로 기대된다.

생백신은 1회 무료 접종을 지원하며 사백신은 총 2회 접종 가운데 1회에 대해 10만 원을 지원한다. 예방접종은 관내 위탁의료기관에서 실시하며 접종 기간은 16일부터 백신 소진 시까지다. 위탁의료기관은 서구보건소 누리집에서 확인하거나 감염병관리과로 문의하면 안내받을 수 있다.

이원구 서구보건소장은 "대상포진은 어르신들에게 큰 고통을 주는 질환이지만 예방접종으로 충분히 예방할 수 있다"며 "취약계층 어르신들이 부담 없이 예방접종을 받을 수 있도록 지원해 건강한 노후 생활을 돕겠다"고 말했다.

