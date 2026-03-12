코스피 지수 5500대 선…약보합세

코스닥도 전일 대비 0.20% 떨어져

국내 증시의 변동성 장세가 지속되고 있는 가운데 12일 코스피·코스닥 지수는 장 초반 약세를 보이고 있다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 42.30포인트 하락한 5567.65로 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 13.6원 오른 1480.1원에 거래를 시작했다. 2026.3.12 강진형 기자

이날 오전 9시11분 기준 코스피는 전일 대비 0.93%(52.24포인트)내린 5557.71에 거래되고 있다.

투자 주체별로는 개인이 5790억2000만원을 순매수 중이며, 외국인과 기관 투자자들은 각각 3080억7800만원, 2763억9800만원을 순매도하고 있다.

업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 보험(-2.21%), 전기·전자(-1.33%), 제약(-1.40%), 증권(-1.29%), 통신(-1.15%), 의료·정밀기기(-0.92%) 등에서 약세를 보이고 있다. 반면 건설(+1.71%), 비금속(+1.18%), 금속(+1.11%) 등은 약한 상승세다.

시가총액 상위권 종목 별로도 혼조세다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,300 전일대비 700 등락률 -0.37% 거래량 5,334,845 전일가 190,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 [클릭 e종목]“삼성전자, 실적 성장 본격화…목표주가 32만원으로 상향” 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 코스피 상승 발맞춰 삼전·SK '자사주 소각' 훈풍 "100조 특별배당 가능성도" 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 956,000 전일대비 1,000 등락률 +0.10% 거래량 801,553 전일가 955,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 한신평까지 SK하이닉스 신용등급 상향…3사 모두 'AA+' 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 전 종목 시세 보기 는 각각 전일 대비 1.4%, 1.8% 하락했으며, 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 412,500 전일대비 10,500 등락률 -2.48% 거래량 117,548 전일가 423,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 현대모비스, 벤츠에 대규모 섀시모듈 공급...헝가리 신공장 본격 가동 정의선 회장, 작년 현대모비스 보수 30억…전년比 31％↓ '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-4.0%), SK(-2.7%), 우리금융지주 우리금융지주 close 증권정보 316140 KOSPI 현재가 32,850 전일대비 500 등락률 -1.50% 거래량 416,248 전일가 33,350 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급 금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의[부동산AtoZ] 삼성카드, 우리은행 제휴카드 5종 출시 전 종목 시세 보기 (-2.5%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 223,000 전일대비 3,500 등락률 -1.55% 거래량 56,041 전일가 226,500 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 보험사도 보이스피싱범 잡는다…삼성생명, 서초경찰서와 업무협약 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (-2.4%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,623,000 전일대비 34,000 등락률 -2.05% 거래량 7,362 전일가 1,657,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 삼성바이오로직스, 美릴리와 국내 오픈이노베이션 거점 구축 전 종목 시세 보기 (-1.9%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 149,800 전일대비 1,500 등락률 -0.99% 거래량 176,874 전일가 151,300 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 국민은행, 'KB국민성장인프라펀드' 5000억 출자 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 KB금융, 지난해 CDP 기후변화 대응 부문 '탄소경영 섹터 아너스 ' 9년 연속 선정 전 종목 시세 보기 (-1.8%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 527,000 전일대비 3,000 등락률 -0.57% 거래량 251,430 전일가 530,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-1.7%) 등도 전일 대비 주가가 내려갔다. 반면 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 29,975 전일대비 1,175 등락률 +4.08% 거래량 4,662,965 전일가 28,800 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 (+4.5%), SK이노베이션 SK이노베이션 close 증권정보 096770 KOSPI 현재가 122,900 전일대비 3,400 등락률 +2.85% 거래량 221,105 전일가 119,500 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 반대매매 위기 해결? 연 5%대 금리로 당일 가능...저가매수 자금 마련도 OK 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK 조정 나올 때가 비중확대 타이밍? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (+4.1%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,449,000 전일대비 39,000 등락률 +2.77% 거래량 50,650 전일가 1,410,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 변동성 속 찾아온 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 코스피200 ETF '1년 수익률' 1위는?…우리운용 'WON 200' 전 종목 시세 보기 (+2.7%), HD현대 HD현대 close 증권정보 267250 KOSPI 현재가 285,000 전일대비 7,000 등락률 +2.52% 거래량 26,106 전일가 278,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 정기선 HD현대 회장, 다보스서 빌게이츠 재회…SMR 협력 '가속' 전 종목 시세 보기 (+2.1%), 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 159,800 전일대비 11,000 등락률 +7.39% 거래량 537,470 전일가 148,800 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 "건강주거 플랫폼 고도화" 현대건설·분당서울대병원 MOU [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세 전 종목 시세 보기 (+1.8%)은 주가가 올랐다.

코스닥은 전일 대비 0.20%(2.32포인트) 내린 1134.51에 거래 중이다.

투자 주체별로는 개인이 2024억5800만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 1580억8600만원, 329억7900만원 순매도 중이다.

업종별로는 금속(+1.38%), 화학(+0.41%), 종이·목재(+0.37%) 등은 강보합세지만, 비금속(-1.23%), 금융(-0.63%), 운송·창고(-0.22%) 등은 약보합세를 보인다.

시가총액 상위권 종목별로도 혼조세다. 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,900 전일대비 800 등락률 -3.52% 거래량 14,796,839 전일가 22,700 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 두려운 건 기회가 왔는데 못 사는 상황...4배 투자금을 연 5%대 금리로 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 (-4.3%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 60,400 전일대비 1,000 등락률 -1.63% 거래량 179,151 전일가 61,400 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기 (-2.7%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 123,500 전일대비 300 등락률 +0.24% 거래량 22,641 전일가 123,200 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-1.7%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 329,500 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 18,765 전일가 329,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-1.2%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 160,100 전일대비 1,500 등락률 -0.93% 거래량 312,440 전일가 161,600 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 나신평, 에코프로 신용등급 'A'→'A-'로 하향 조정 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-0.6%) 등은 약세다. 강세를 보이는 종목은 성호전자 성호전자 close 증권정보 043260 KOSDAQ 현재가 50,200 전일대비 2,200 등락률 +4.58% 거래량 1,580,887 전일가 48,000 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 [특징주]성호전자, 에이디에스테크 인수 소식에 연이틀 上 전 종목 시세 보기 (+3.2%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 190,400 전일대비 10,800 등락률 +6.01% 거래량 161,804 전일가 179,600 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+3.0%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 404,500 전일대비 6,000 등락률 +1.51% 거래량 27,045 전일가 398,500 2026.03.12 09:32 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+2.1%) 등이다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 13.6원 오른 1480.1원에 개장했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



