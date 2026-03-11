30만 신도시·광주~목포 30분 생활권

"서남권 100만 경제권 구축·육성"

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 신정훈(나주·화순) 국회 행정안전위원장이 11일 전남도의회 브리핑룸에서 전남 서남권 비전을 발표하고 있다. 신정훈 의원측 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남·광주통합특별시장 경선 후보인 신정훈 국회의원(나주·화순)이 서남권을 에너지와 첨단산업, 해양산업이 결합된 새로운 산업경제권으로 육성하겠다는 구상을 밝혔다.

신 후보는 11일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 전남 서남권을 대상으로 한 '서남권 발전 전략'을 발표했다..

신 후보는 우선 신안·해남·영광의 재생에너지 산업과 영암 대불산단의 조선 산업, 목포항과 무안국제공항의 교역 인프라, 농수산 생산 기반을 연계해 에너지·첨단산업·해양산업·식품 산업이 함께 성장하는 서남권 산업 구조를 구축하겠다고 했다.

이를 위해 RE100 산업단지를 조성하고 반도체·데이터센터·AI 산업을 유치하는 한편, 한빛원전과 재생에너지를 기반으로 한 수소 산업 공급망도 구축하겠다고 밝혔다.

또 친환경 선박과 해상풍력 설치선, 수소 운반선 등 에너지 운송 특수선박 산업을 육성해 조선 산업의 새로운 성장 동력을 만들겠다고 했다.

신 후보는 서남권 산업 기반 강화를 위해 30만 규모의 첨단 산업 신도시 조성도 제시했다.

반도체 패키징과 첨단 제조 산업을 중심으로 연구·생산·정주 기능이 결합된 산업 중심 도시를 조성하고, 이를 통해 목포항과 무안국제공항, 대불산단, 에너지 산업, 농수산 산업을 하나의 경제 구조로 연결해 서남권 100만 경제권을 완성하겠다는 구상이다.

교통 인프라 확충 방안도 내놨다.

신 후보는 "대불산단대교 건설과 광주-영암 아우토반 고속도로를 통해 광주와 목포를 30분 생활권으로 연결하겠다"고 밝혔다.

이와함께 목포항과 무안국제공항을 하나의 산업·관광 게이트웨이로 묶어 항공 물류와 해상 물류가 결합된 산업 구조를 만들겠다고 했다.

또 목포·여수·완도를 잇는 1박 2일 섬 크루즈 노선을 정착시키고 중형 관광 크루즈까지 확대해 전남 섬 관광을 새로운 해양 관광 산업으로 육성하겠다는 계획도 제시했다.

이와 함께 농협중앙회, 한국공항공사 등 공공기관 이전을 추진하고, 장흥·강진·진도·완도·해남 등 고령화 및 인구 감소 지역을 중심으로 농어촌 기본소득 제도를 단계적으로 도입하겠다고 밝혔다.

신 후보는 "목포는 해양 산업과 관광 중심 도시로, 무안은 항공 물류와 첨단 산업 거점으로, 영암은 조선·해양에너지 산업 중심지로 육성하는 등 지역별 강점을 살린 발전 전략을 추진하겠다"고 했다.

그러면서 "지방의 미래는 기다린다고 오지 않는다"며 "서남권을 에너지와 첨단산업, 해양산업이 함께 성장하는 대한민국 남부의 새로운 성장 엔진으로 만들겠다"고 말했다.

해남은 K-FOOD 글로벌 식품산업 클러스터를 조성하고 신안은 신재생에너지 산업 중심지로, 영광은 청정에너지 산업거점, 완도는 스마트 양식과 해양 치유 산업 중심지로 성장시킬 방침이다.

농협중앙회와 한국공항공사, 국립수산종자원, 김 산업진흥원 등 공공기관 이전을 추진할 뜻도 밝혔다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



