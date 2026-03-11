2028년까지 1915억 투입, 블루밸리 산단 내 수소 산업혁신 거점 조성

총 324억 규모 핵심 주요 장비 8종 발주 및 연구부지 확보 완료

포항시가 미래 핵심 먹거리 산업인 수소연료전지 산업의 주도권 확보를 위해 '수소연료전지 발전 클러스터 구축사업' 추진에 속도를 내고 있다.

시는 지난 10일 경상북도 환동해지역본부 회의실에서 '수소연료전지 발전 클러스터 구축사업' 중간점검 보고회를 개최했다.

포항시는 지난 10일 경상북도 환동해지역본부 회의실에서 '수소연료전지 발전 클러스터 구축사업' 중간점검 보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 경상북도 미래에너지수소과, 포항시 수소에너지산업과, 포항테크노파크 관계자들이 참석해 연구부지 매입과 건축공사 추진 현황, 장비 구축 계획 등을 점검했다.

수소연료전지 발전 클러스터 구축사업은 2024년부터 2028년까지 5년간 총사업비 1915억 원을 투입해 포항 블루밸리 국가산업단지 내 약 28만㎡ 부지에 조성된다.

주요 시설로는 기업입주센터와 부품소재성능평가센터, 연료전지실증센터 등이 들어설 예정이며 약 30개 수소 관련 기업을 유치해 연료전지 산업의 전후방 혁신 생태계를 구축할 계획이다.

포항시는 현재 진행 중인 건축 실시설계를 올해 5월까지 마무리하고 6월 중 연구부지 내 핵심 인프라인 센터 건립 공사에 본격 착수해 2027년 11월 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

또한 부품소재성능평가 및 실증을 위한 연구시설 부지 매입을 진행 중으로 부지 확보 절차도 차질 없이 진행 중이다.

기업 지원의 핵심 기반이 될 시험·평가 장비 구축도 본격화된다.

시는 올해 PEMFC 스택 성능평가 장비와 SOFC 스택 모듈 내구성 평가 장비 등 총 8종(324억 원 규모)의 대용량 장비 도입에 대한 입찰 공고와 업체 선정을 진행할 계획이다.

해당 장비는 제작에 약 15개월이 소요되는 첨단 설비로, 내년 하반기 장비동 준공 시점에 맞춰 설치될 예정이다.

포항시는 클러스터 핵심 기능인 기업 실증 지원이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 중앙부처에 국비 285억 원의 전액 반영을 지속 건의할 방침이다.

또한 기후에너지환경부 주관으로 개최될 1분기 사업 추진보고회를 통해 포항 클러스터의 필요성과 적기 구축의 중요성을 적극 피력할 계획이다.

이상엽 일자리경제국장은 "수소연료전지 클러스터는 포항이 세계적인 탄소중립 선도도시로 도약하기 위한 핵심 거점"이라며 "수소 전문 기업들이 포항에서 기술 개발부터 상용화까지 원스톱으로 추진할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



